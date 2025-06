Plankerwa: Fränkische Tradition

Die Kerwa-Saison beginnt dieses Wochenende in Rauenstein, Gefell und Sichelreuth. Klassisch der alten Plankerwatradition huldigt man im Frankenblick-Ortsteil Rauenstein. Dort setzt man aktiv auf den nachwuchs und am Samstag haben 15.15 Uhr Kinderkerwa und Schalkauer Kulturkids auf dem Festplatz ihren Auftritt, bevor es gegen 20 Uhr mit einem Rockabend der Gruppe Why not weitergeht. Sonntagfrüh um 19 Uhr gehen die Planpaare gemeinsam zur Kirche, 10 Uhr ist Frühschoppen und 15.15 Uhr beginnt der Lindentanz. Den Tanzabend gestalten die Musiker von Jojo ab 20 Uhr. Traditionelle Ständela gibt es am Montag ab 8 Uhr im gesamten Ort. 15.15 Uhr ist der Kirmesspruch an der Reihe und gegen 19 Uhr wird die Kerwa beerdigt – bis nächstes Jahr.