Planespotting: Deutsche Planespotterin am Flughafen von Skiathos verletzt

Trotz mehrfacher Warnungen versammeln sich täglich zahlreiche Menschen in unmittelbarer Nähe der Landebahn, um Starts und Landungen aus nächster Nähe zu beobachten – eine Praxis, die vor allem bei Touristen beliebt ist. Der Bürgermeister verglich das Verhalten mit dem Überqueren einer Straße bei roter Ampel: "Weder die Ampel, noch der Weg oder das Auto sind schuld, wenn jemand überfahren wird", sagte er im griechischen Rundfunk ERTnews am Dienstag. Er betonte, dass in Zusammenarbeit mit der Flughafendirektion, der griechischen Zivilluftfahrtbehörde und der Polizei bereits alle verfügbaren Maßnahmen ausgeschöpft worden seien.