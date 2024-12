Planänderungen: Notre-Dame: Wetter in Paris durchkreuzt Eröffnungsablauf

An der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale, die im April 2019 teilweise in Flammen stand, nehmen am Samstagabend bis zu 3.000 Menschen teil, darunter rund 40 Staatsoberhäupter und Regierungschefs. Unter ihnen der designierte US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.