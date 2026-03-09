Jahrzehntelang war der Bereich hinter dem Stützerbacher Freibad, der vordere und der hintere Rosenkopf, eine Art Niemandsland. In den 1970er- bis 90er- Jahren hat sich dort eine Siedlung entwickelt, in der so einiges anders läuft als in normalen Siedlungen. Hier gibt es beispielsweise eigene Wasserleitungen der Bungalowgemeinschaft, die Kläranlage gehört allerdings dem Wasser- und Abwasserzweckverband; auch die Stromversorgung ist teils eigenorganisiert, teils läuft es über die TEN. Hier stehen unbebaute Grundstücke, Wochenend-Häuser und sogar auch solche, in denen Menschen dauerhaft wohnen nebeneinander. Gebäude zwischen 20 und sogar bis zu 170 Quadratmetern Größe.