Das Thermometer zeigt minus sechs Grad, als bei eisiger Kälte einige Goetheschüler des Hauses zwei in der Ilmenauer Schwanitzstraße stehen und versuchen, bunte Plakate an den Bäumen zu befestigen. Sie probieren mehrere Varianten, dann haben sie den Dreh raus, und die Werke hängen an ihrem Platz – umweltfreundlich befestigt mit einem alten Kalenderblattdraht, der so eine sinnvolle Wiederverwendung findet.