Was genau die Technische Universität Chemnitz bewog, Mario Voigt den Doktortitel abzuerkennen, ist offen. In ihrer Stellungnahme nannte die sächsische Hochschule keine Gründe. Nur die Tatsache an sich wurde bekannt gegeben. Demnach „hat der Erweiterte Fakultätsrat der zuständigen Philosophischen Fakultät in seiner Sitzung vom 28. Januar 2026 Mario Voigt den Doktorgrad einstimmig entzogen“. Ein Desaster für den Thüringer Ministerpräsidenten von der CDU. Schließlich sind schon andere Spitzenpolitiker über Plagiatsaffären gestolpert: Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) oder Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Wobei es nicht darum geht, ob der Doktortitel für ihre Arbeit als Politiker erforderlich ist. Es geht um Glaubwürdigkeit.