Plagiatsverfahren Voigts Vorwürfe an die TU-Chemnitz – was die Uni dazu sagt

Warum fiel die Entscheidung der TU Chemnitz anders aus als offenbar das erste von ihr in Auftrag gegebene Gutachten?

Das bleibt im Detail zunächst unklar. Voigt und seine Anwälte beziehen sich immer wieder auf das Fazit des externen Gutachters. Demnach sei dieser zu folgendem Schluss gekommen: "Umfang und Qualität der Verfehlungen sind nicht bedeutend genug, um den akademischen Grad zu entziehen", zitieren sie aus dem Gutachten, das den Angaben zufolge im Februar 2025 vorgelegt wurde. Die TU Chemnitz hatte in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass das externe Gutachten in die Abwägung einbezogen wurde, es könne aber "nicht alleinige Grundlage der Entscheidung sein".