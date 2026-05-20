Wer sich mit einem Doktortitel schmückt, muss sich gefallen lassen, dass andere Wissenschaftler ganz genau hinschauen, ob die dafür notwendige Forschungsarbeit die Standards des Faches (hier: der Politologie) eingehalten hat. Warum auch immer selbst ernannte Plagiatsjäger nach Verstößen fahnden: Sie dürfen das, und sie agieren damit auch zum Wohle der Wissenschaft und ihrer Glaubwürdigkeit. Den Doktortitel muss Voigt abgeben – und den Regierungschef-Posten gleich mit – , wenn ihm tatsächlich vorsätzliche Versäumnisse anzulasten sind die so groß sind, dass sie seine Forschung infrage stellen und sich seine bisherigen Beteuerungen als falsch herausstellen. Ob das so ist, wissen wir aber noch nicht, das müssen die Uni-Gremien und notfalls ein Gericht bewerten.