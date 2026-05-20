Wie kam es zum Entzug der Doktorwürde von Mario Voigt?

Das Thema hat eine lange Vorgeschichte, in der auch Plagiatsjäger Weber eine Rolle spielt. Mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes, wenige Wochen vor der Landtagswahl 2024, wurden Vorwürfe bekannt, Voigt habe in seiner Doktorarbeit von 2008 über einen Präsidentschaftswahlkampf in den USA unsauber gearbeitet. Schon damals war es Weber, der Voigts Dissertation untersucht hatte, seinen Auftraggeber aber nicht preisgab. Das Ergebnis meldete Weber der TU Chemnitz im August 2024 - am 1. September wurde in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Voigts CDU witterte damals eine Schmutzkampagne.