Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt steht seit Monaten unter Druck, weil ihm die Technische Universität Chemnitz den Doktortitel entzogen hat. Der CDU-Politiker wehrt sich gegen die Entscheidung. Das Verfahren zieht sich, zuletzt war es ruhiger um das Thema geworden. Doch nun soll es ein neues Gutachten des als Plagiatsjäger bekannten österreichischen Kommunikationswissenschaftlers Stefan Weber geben. Auftraggeber ist die Thüringer AfD-Fraktion mit ihrem Chef Björn Höcke. Die Hintergründe: