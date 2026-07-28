Plagiatsintrige "Perfides Spiel" - Urteil zu gefälschtem Plagiatsvorwurf

München - Was für ein Skandal. Ein renommierter Rechtsmediziner soll in seiner Doktorarbeit ganze Passagen abgeschrieben haben. Ein Vorwurf, der vor einigen Jahren die Münchner Rechtsmedizin erschütterte, betraf sie doch deren Leiter Matthias Graw. Doch nun ist klar: Dahinter steckte ein perfider Racheplan. Denn das wissenschaftliche Werk, aus dem die Plagiate stammen sollten, war gefälscht. Der Urheber dieser Fälschung, ein 72 Jahre alter Arzt, wurde nun vom Landgericht München I in zweiter Instanz verurteilt. Er muss sehr viel Geld zahlen.