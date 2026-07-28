Plagiatsintrige "Perfides Spiel" - Urteil zu gefälschtem Plagiatsvorwurf

Von Zahngold und Unterkühlung

Zudem verpflichtete das Gericht den 72-Jährigen dazu, bestimmte Äußerungen zu unterlassen. So darf er etwa die Plagiatsvorwürfe gegen Graw nicht mehr erheben. Auch zum Umgang mit seiner Mutter in der Rechtsmedizin darf der Mann bestimmte Dinge nicht mehr verbreiten. So etwa, dass sie erst in der Rechtsmedizin an Unterkühlung starb, obwohl er selbst zuvor einen Totenschein ausgestellt hatte. Oder dass ihr am Institut ein Goldzahn herausgebrochen wurde, der dann verschwunden sein soll. Einiges davon findet sich auf einer Internetseite, die der 72-Jährige nun löschen muss.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Innerhalb einer Woche kann Revision eingelegt werden.