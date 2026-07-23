Plagegeister: Warum heimische Mücken oft gefährlicher sind als Exoten

Gnitzen gelangen selbst durch Zeltplanen

Eine ähnliche Blutsaugtaktik - dafür aber in der Regel völlig im Verborgenen - verfolgt auch die Gnitze. Die meist nur ein bis zwei Millimeter großen Tiere blieben oft völlig unbemerkt, bis sich der juckende Stich bemerkbar mache, so Werner. Wer sich auf der Flucht vor Gnitzen in sein Zelt zurückzieht, ist auch hier nicht sicher: Aufgrund ihrer Größe könnten sich die winzigen Plagegeister selbst durch den dünnen Gaze-Stoff von Zeltplanen hindurchzwängen. Gnitzen sind weltweit mit mehreren Tausend Arten vertreten.

Welche der Mücken die unangenehmsten Stiche verursacht, kann jedoch von wissenschaftlicher Seite aus nicht eindeutig beantwortet werden: Jede Reaktion auf einen Stich hänge vom eigenen Immunsystem ab, sagt Werner. Zudem beeinflusse der beim Stich abgesonderte Protein-Cocktail die Reaktion: So könnten für den Körper ungewohnte Proteine zu stärkeren Abwehrreaktionen führen.

Mückenforscher sind auf Unterstützung angewiesen

Um das Vorkommen und die Verbreitung von Mücken zu dokumentieren und beim Auftreten potenziell gefährlicher Arten möglichst schnell einschreiten zu können, seien die Mückenforscher auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, sagt Werner. Bisher hätten in Deutschland rund 42.000 Teilnehmer mehr als 250.000 Stechmücken für die Forschung gefangen und eingeschickt. Neu entstandene Mückenpopulationen seien anfangs recht einfach zu eliminieren. Deshalb sei die zeitnahe Unterstützung extrem wichtig für eine schnelle Reaktion.