Die Frage, ob der Ilm-Kreis über die Pläne der Landesregierung zum Umbau des Jugendarrestes Arnstadt zum Abschiebegefängnis informiert wurde oder nicht, sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem die Landrätin geäußert hatte, erst durch die Medien davon erfahren zu haben, entgegnete Justiz- und Migrationsministerin Beate Meißner am Donnerstag, dass sie Petra Enders im Vorfeld über die Pläne in Kenntnis gesetzt habe. Diese Aussage macht Enders wütend: „Mich der Unwahrheit zu bezichtigen und zu behaupten, wir wären im Vorfeld informiert worden, ist ein massiver Vertrauensbruch seitens des Ministeriums und für die weitere Zusammenarbeit kaum förderlich“, sagt sie am Freitag.