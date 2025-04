In Ilmenau will Lidl seinen Markt erweitern – von 800 auf 1300 Quadratmeter. Das wird durch die Hinzunahme des östlich gelegenen Nachbargrundstückes an der Bücheloher Straße, aktuell Dekra-Standort, möglich. Der neue Markt soll auf dem Gesamtgrundstück im rückwärtigen Bereich entstehen, in Richtung Straße wären dann die Parkplätze angeordnet. Zwei Zufahrten soll es geben; einerseits von der Ratsteichstraße, andererseits vom Mittelfeld aus. Der Markt soll über eine große Glasfront und Photovoltaik verfügen.