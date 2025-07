Wolfgang Swietek

Während bei den „großen Brocken“ der kommunalen Vorhaben in der Gemeinde Untermaßfeld immer noch die Säge klemmt, konnte einiges andere zum Abschluss gebracht werden. Zwar harrt der Straßenabschnitt Am Steigrain am Ortsausgang Richtung Salzbrücke auf den lang ersehnten grundhaften Ausbau. Auch das Sportlerheim steht so da wie seit Jahren, ohne dass die Sanierung begonnen hat. Untätig waren die Verantwortlichen allerdings nicht. So konnte Bürgermeister Michael Trampler zur jüngsten Ratssitzung mit etlichen guten Nachrichten aufwarten.