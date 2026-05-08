Bereits vor einem Jahr erklärte das Thüringer Bildungsministerium, das sogenannte Gendern im Schulunterricht untersagen zu wollen. Laut einem MDR-Bericht berief es sich auf den Brombeer-Koalitionsvertrag, wonach die Grundlage für den Sprach- und Schriftgebrauch an den Thüringer Schulen die Regeln des Rates der deutschen Rechtschreibung sind. „Die Umsetzung dieses im Regierungsvertrag vereinbarten Ziels ist derzeit noch in Vorbereitung“, so damals das Ministerium.
Pläne in Thüringen Kommt das Gender-Verbot an Schulen?
Eike Kellermann 08.05.2026 - 15:51 Uhr