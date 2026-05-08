Bereits vor einem Jahr erklärte das Thüringer Bildungsministerium, das sogenannte Gendern im Schulunterricht untersagen zu wollen. Laut einem MDR-Bericht berief es sich auf den Brombeer-Koalitionsvertrag, wonach die Grundlage für den Sprach- und Schriftgebrauch an den Thüringer Schulen die Regeln des Rates der deutschen Rechtschreibung sind. „Die Umsetzung dieses im Regierungsvertrag vereinbarten Ziels ist derzeit noch in Vorbereitung“, so damals das Ministerium.