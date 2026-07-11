In den vergangenen Wochen hat die Arbeit am Gemeindlichen Entwicklungskonzept (GEK) für Neusiß und Rippersroda deutlich an Dynamik gewonnen. Das teilt die Stadt mit. Den Auftakt bildeten zwei Ortsspaziergänge am 8. Juni 2026, bei denen Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Vertretern der Stadtpolitik sowie dem beauftragten Planungsbüro StadtStrategen Weimar ihre Ideen, Anliegen und Fragen zur Entwicklung ihrer Dörfer einbringen konnten.