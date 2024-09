An uns wird nach dem 1. September 2024 keiner mehr vorbeikommen“, hatte Björn Höcke beim AfD-Parteitag im April in Pfiffelbach gesagt. Und er präsentierte seinen Plan für ein AfD-regiertes Thüringen. Dazu gehört ein asylpolitischer Kurswechsel. Im Namen des Freistaates will er den Bund für seine Flüchtlingspolitik verklagen und die Akzeptanz von Kirchenasyl beenden. Die Härtefallkommission will die Partei abschaffen. Asylbewerber sollen nach AfD-Meinung keine Gesundheitskarte haben und nur noch bei akuten Erkrankungen und „Schmerzzuständen“ behandelt werden. Höcke kündigte an, dass die AfD in Regierungsverantwortung 2025 eine große Abschiebeinitiative starten werde. Das Wahlprogramm sieht ein Asylrecht für ausschließlich politisch Verfolgte vor.