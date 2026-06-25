Und noch einer mehr: Seit ein paar Wochen, genau seit dem 28. Mai, blockieren gleich zwei Kräne weite Teile der Wettiner Straße – der neue wegen einer zeitlich begrenzten privaten Baumaßnahme. Und der Kran vor der Rhön-Rennsteig-Sparkasse scheint nach Jahren Standorttreue mittlerweile förmlich Wurzeln geschlagen zu haben. Ein Ärgernis für viele Meininger, weshalb zur Juni-Stadtratssitzung die Sprache darauf kam. Bürgermeister Fabian Giesder informierte daraufhin, dass der neue Kran wegen der Sanierung des Wohnhauses Wettiner Straße 17 aufgestellt worden sei.