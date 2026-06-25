Und noch einer mehr: Seit ein paar Wochen, genau seit dem 28. Mai, blockieren gleich zwei Kräne weite Teile der Wettiner Straße – der neue wegen einer zeitlich begrenzten privaten Baumaßnahme. Und der Kran vor der Rhön-Rennsteig-Sparkasse scheint nach Jahren Standorttreue mittlerweile förmlich Wurzeln geschlagen zu haben. Ein Ärgernis für viele Meininger, weshalb zur Juni-Stadtratssitzung die Sprache darauf kam. Bürgermeister Fabian Giesder informierte daraufhin, dass der neue Kran wegen der Sanierung des Wohnhauses Wettiner Straße 17 aufgestellt worden sei.
Pläne für die Kräne Verlängerung für den Gewichtheber
Antje Kanzler 25.06.2026 - 10:00 Uhr