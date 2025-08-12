Pläne der Regierung "Smart State" statt Fax: So soll Thüringen digitaler werden

Ilmenau/Erfurt (dpa/th) - Das Thüringer Digitalministerium von Steffen Schütz (BSW) will eine Thüringen-App entwickeln und einheitliche Standards für die Kommunen bei der Digitalisierung definieren. Thüringen wolle digitaler Vorreiter werden, sagte Schütz in Ilmenau, "aber im Moment müssen wir erstmal aufholen." Seine Staatssekretärin Milen Starke sagte, Ziel sei ein "Smart State Hoch drei". Dabei nehme die Landesregierung drei Zielgruppen in den Blick: die Verwaltung von Land und Kommunen, die Wirtschaft und die Bürger. Starke und Schütz skizzierten den Fahrplan: