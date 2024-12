Analoges Lernen statt Handy-Nutzung

Im Entwurf ihres Koalitionsvertrages haben sich CDU, BSW und SPD darauf geeinigt, die Nutzung von Handys an Grundschulen weitgehend zu verbieten. So ließen sich unter anderem Ablenkungen minimieren und die sozialen Interaktionen in der Schule verbessern. Dahinter steht aus Sicht der potenziellen Bündnis-Partner eine pädagogische Grundüberzeugung: "Wir wollen den Vorrang von analogem Lernen in der Grundschule."