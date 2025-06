Angeklagter stellte sich der Polizei

Der Angeklagte - nach eigenen Angaben 67 Jahre alt - und das Opfer stammen aus derselben Gegend in Vietnam und engagierten sich seit Jahrzehnten gemeinsam in Deutschland in der vietnamesischen Gemeinschaft. Das Opfer soll laut Anklage herausgefunden haben, dass der andere Mann rund 100.000 Euro in einem Großmarkt veruntreut habe. Außerdem soll es noch ungenaue Abrechnungen mit dem Jobcenter gegeben haben.