Noch bis Mitte Juni müssen sich Kraftfahrer gedulden, bis die Ortsdurchfahrt in Herschdorf freigegeben wird. Am 16. Juni soll die Schwarzdecke aufgebracht werden. Mit dem Aufstellen einer Trafostation am Gemeindesaal und dem Verlegen der Zuleitungen bringt sich zeitgleich der Wavi mit einer neuen Trinkwasserleitung ein.