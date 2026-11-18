Die Anklage wirft Scheuer und dem mitangeklagten früheren Verkehrs-Staatssekretär Gerhard Schulz vor, vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages gelogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin geht davon aus, dass sie "bewusst wahrheitswidrig" und "entgegen ihrer tatsächlichen Erinnerung" angegeben haben, sie könnten sich nicht an ein "Verschiebungsangebot" bei einem Gespräch im November 2018 erinnern. Konkret sollen die Maut-Betreiber angeboten haben, mit einer Entscheidung zu den Verträgen abzuwarten, bis der Europäische Gerichtshof (EuGH) über die Klage gegen die Maut geurteilt hat.