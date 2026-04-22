Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren Scheibe-Alsbach, Neuhaus und Steinheid zu einem PKW-Brand im Neuhäuser Ortsteil Limbach alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise noch rechtzeitig und unverletzt aus dem qualmenden Pkw retten. Kurz darauf brannte das Auto vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Als Ursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet.