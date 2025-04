Pixi-Ausstellung im Freilandmuseum: Kleine Bücher, große Geschichten

Lebensbegleitende Bücher

1954 erschien das erste Pixi-Buch mit dem Titel „Miezekatzen“ in Deutschland, und 2024 feierte Pixi sein 70-jähriges Bestehen. Der dänische Verleger Per Hjald Carlsen wollte mit seinem in Hamburg gegründeten Verlag Anfang der 1950er Jahre qualitativ hochwertige Bilderbücher möglichst preisgünstig anbieten. Sein Ziel war die Leseförderung: Jedes Kind sollte ein Buch besitzen und Spaß am Lesen entwickeln können. Er wählte das Format von 10 x 10 cm und 24 Seiten und benannte es nach dem englischen Wort „pixie” für Kobold.