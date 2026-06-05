Das Ilmenauer Freibad ist bei Klein und Groß beliebt. Und wenn die Nachwuchswasserratten mal nicht im kühlen Nass planschen, toben sie gerne auf dem Spielplatz an Land. Hier gibt es nun eine neue Spielkombination, die zum Freibad wohl besser nicht passen könnte: Das Feuerwehrauto ist weg, stattdessen wurde ein Piratenschiff im Freibad gesichtet. „Das Schiff hat seinen Anker auf der Wiese hinter der Rutschenanlage ausgeworfen und kommt nun langsam in seinem neuen Hafen an“, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung.