Im Rahmen der abwasserseitigen Erschließung des Föritztaler Ortsteils Lindenberg haben die Wasserwerke Sonneberg ein Bauherrnzertifikat für den Einsatz eines klimaneutralen Kanalrohrsystems erhalten. Mit dem zertifizierten Produkt „Awadukt nevoPP“ des Unternehmens Rehau kommt im laufenden Bauabschnitt ein innovatives Material zum Einsatz, das nicht nur technisch überzeugt, sondern auch dem Anspruch der Wasserwerke an nachhaltiges Bauen gerecht wird. Die zwei Hauptsitze liegen im oberfränkischen Rehau (Landkreis Hof) sowie in Erlangen.