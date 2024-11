Pinguine: Münchner Pinguine ziehen in neue Polarwelt ein

Transport in der Eistonne

Die Vögel lebten während der Modernisierungsarbeiten in anderen Einrichtungen. 14 Felsenpinguine reisten nun in Transporttonnen mit Eis aus Odense in Dänemark nach München, 8 Königspinguine kamen aus dem Zoo Pairi Daiza im belgischen Ort Brugelette. Der Transport, der Einzug und die Eingewöhnung hätten hervorragend geklappt, hieß es. Die Humboldtpinguine waren davon nicht betroffen. Sie sind dem Tierpark zufolge an höhere Temperaturen an der Küste Chiles gewöhnt und leben in Hellabrunn unter freiem Himmel.