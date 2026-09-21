Pilzsammler "Die Wälder sind voll" - Gute Chancen für Pilzsammler

Ilmenau (dpa/th) - Pilzwanderungen im Thüringer Wald sind schnell ausgebucht, die Körbe der Sammler gut gefüllt: Der Regen der vergangenen Tage hat den Pilzen in Wäldern und auf Wiesen im Freistaat gutgetan. Die Saison laufe jetzt, sagte die Pilzsachverständige Yvonne Gießler-Stumpf (Ilm-Kreis) der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der trockenen und oft heißen Sommer habe sich die Saison seit einigen Jahren in den September verlagert, dauere aber auch länger. Sie vertrete die Ansicht: "Es geht nichts vor dem 15. September."