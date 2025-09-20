Pilzsaison 20 Prozent der bayerischen Großpilzarten sind gefährdet

Die klimatischen Veränderungen, erklärt Franziska Zahn, führten mitunter dazu, dass Pilze ihren Fruchtkörper zu anderen Zeitpunkten im Jahr ausbildeten. "Mit dem Klimawandel geht auch eine Veränderung der Pilzartenzusammensetzung und der Verbreitungsgebiete in Bayern einher. Es ist davon auszugehen, dass sich südeuropäische Pilzarten in Bayern ausbreiten werden." Zugleich würden andere Arten, die heute noch in Bayern häufig seien, in einigen Jahren vermutlich nur noch in höheren Lagen oder in Nordeuropa vorkommen.