Warum findet sich ein Pilzgift in Gummibärchen?

Was macht Muscimol so attraktiv, dass es sich lohnt, den Fliegenpilz-Inhaltsstoff in Gummibärchen zu packen? Muscimol wirkt als psychotropes Alkaloid halluzinogen. Wird Muscimol in Form von Pilzen konsumiert, tritt die Wirkung etwa nach 30 Minuten bis zwei Stunden ein und hält für vier bis acht Stunden an.