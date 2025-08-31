Erfurt - Die Zahl der Anfragen zu Pilzvergiftungen ist in diesem Sommer deutlich gestiegen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gemeinsamen Giftinformationszentrums der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Erfurt hervor. Demnach gab es allein im August 62 Anrufe wegen des Verdachts auf eine Vergiftung nach dem Verzehr gesammelter Pilze. Das waren fast dreimal so viele wie im Vorjahresmonat (21). Die meisten Anfragen kamen aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Als Grund sehen Fachleute das vorangegangene feuchte Wetter.