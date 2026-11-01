Neue Bedrohung durch Käfer

Für die Forscher und Förster in den Wäldern ist es ein Spiel auf Zeit. "Wir müssen die Zeit überbrücken, bis sich Pilz und Baum angepasst haben", sagt Förster Büning. Allzu lange sollte das aber nicht dauern: Denn mit dem Asiatischen Eschenprachtkäfer ist bereits die nächste Bedrohung auf dem Weg. Die geschwächten Eschen sind ein gefundenes Fressen. In Europa ist der Käfer unter anderem in der Slowakei und Ungarn bereits festgestellt worden.

Helfen könnte der Klimawandel: Die heißen Temperaturen haben Langer zufolge zuletzt das Wachstum des gefährlichen Pilzes etwas gebremst. Wenig hilfreich wäre allerdings das Pflanzen ostasiatischer Eschen. Die seien zwar an den Pilz angepasst, könnten aber neue Schädlinge mitbringen, die eine Gefahr für andere europäische Bäume sind.

Sollte die Rettung der Esche gelingen, wäre das eine gute Nachricht für die Waldwirtschaft. Gewiss, der eine Wunderbaum für den Klimawandel ist auch die Esche nicht, wie Michael Rudolph betont. Zu ungewiss sei, welche Bedrohungen in Zukunft noch auftreten können. Zudem mache die Art bisher nur wenige Prozent der Waldfläche aus; werde wegen des Triebsterbens gar nicht gepflanzt.

Die Esche könnte aber eine von vielen Baumarten für die Zukunft sein. Sie wächst schnell und ist bereits nach 60 bis 70 Jahren erntereif, auch wenn sie meist länger stehen gelassen wird. Zum Vergleich: Die Fichte wird zwischen 80 und 100 Jahren geerntet.