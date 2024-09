. In Thüringen wird ab Mitte 2026 erstmals ein Zug mit Wasserstoff-Antrieb getestet. Der Schweizer Hersteller Stadler will seinen Prototyp „RS Zero“ gemeinsam mit der Süd-Thüringen-Bahn (STB) und der Erfurter Bahn (EB) auf die Schiene bringen. Eine Absichtserklärung unterzeichneten die Bahn-Partner sowie Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag auf der Verkehrsfachmesse Innotrans in Berlin. Der 18 Tonnen leichte Zug soll den Angaben zufolge auf einer der oberleitungslosen Strecken Thüringens zum Einsatz kommen. Auf welcher genau, wollen die Partner noch festlegen. Der „RS Zero“ könne ein- oder zweiteilig fahren und sei besonders für nachfrageschwache und bergige Nebenstrecken geeignet, hieß es. Auch für möglicherweise zu reaktivierende Strecken komme er infrage.