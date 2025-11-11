Pilotprojekt: Technik für Pflegeheime - Ärzte behandeln per Videochat

Alperstedt (dpa/th) - Lange Wartezeiten auf haus- und fachärztliche Behandlungen sollen für Pflegeheimbewohner der Vergangenheit angehören: Das ist das Ziel des Pilotprojekts "Carla" zur telemedizinischen Versorgung, das die Kassenärztliche Vereinigung am Dienstag in Alperstedt vorgestellt hat. Fünf stationäre Pflegeheime in den Kreisen Sömmerda, Nordhausen, Greiz, Hildburghausen und Gotha sollen dafür mit Tabletcomputern und digital fähigen Medizingeräten ausgestattet werden. Das Personal werde im Umgang mit der Technik geschult, heißt es weiter.