Pilotprojekt in Kaltennordheim: Weniger Rollator, mehr Gleichgewicht

Marita Reid, Siegrid Jahn, Gudrun Wichler, Marion Groß, Wolfgang Bauer, Ursula Bauer, Monika Lang, Gertraud Engelmann, Kursleiterin Yvonne Reinhardt, von links. Foto: BeBeQu

Übereinstimmend berichteten die Teilnehmer aus den Ortsteilen Kaltennordheims und den Nachbargemeinden am letzten Kurstag von den positiven Effekten in Bezug auf das Gleichgewichtsgefühl, die Beweglichkeit und die Trittsicherheit: „Auch, wenn ich am Anfang Zweifel daran hatte, ob so kleine und leichte Übungen überhaupt eine Wirkung haben, merke ich jetzt: Ich kann Steigungen viel leichter bewältigen, mich leichter bewegen, habe dabei weniger Schmerzen, die Übungen waren auch sehr auf Alltagsanforderungen- und Bewegungen hin orientiert“, berichtet eine Teilnehmerin. „Ich brauche keine oder seltener Hilfsmittel wie Gehhilfen oder Rollator als vorher. Ich habe mich sehr auf die wöchentlichen Treffen und die schöne Gemeinschaft der Gruppe gefreut. Gemeinsam mit anderen macht es einfach mehr Freude als allein zu üben“, heißt es von einer anderen. Die Freude an der Bewegung und wöchentlichen Begegnung in der Gruppe neben dem digitalen Training zuhause zeigt sich auch darin, dass alle bis zum Schluss dabeigeblieben sind.