Wer den Wohnsitz wechselt, muss sich ummelden. Was bisher einen Behördenbesuch erfordert, soll künftig digital erfolgen. Vorreiter in Thüringen ist Meiningen zusammen mit Erfurt. Wie das Innen- und Kommunalministerium mitteilte, ist in den beiden Städten ab dem 3. Juni eine elektronische Wohnsitzanmeldung möglich. Damit könnten die Bürger ihren Wohnsitz „erstmals vollständig digital ummelden“. Dazu gehöre auch die Aktualisierung von Personalausweis und Reisepass. Ziel sei es, den Dienst bis Jahresende allen interessierten Kommunen im Freistaat anzubieten.