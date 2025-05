„Grüner Wasserstoff“ ist in Zeiten der Energiewende in aller Munde, er soll in Größenordnungen klimaschädliche Kohlenstoff-Energiequellen ablösen. Was derzeit noch als viel zu teuer und technisch kaum machbar gilt, soll sich mit den Produkten ändern, die seit Dienstag in einer ersten Fertigungsanlage in Arnstadt entstehen: Elektrolyse-Stacks, das sind vereinfacht gesagt zusammengebackene Stapel kleiner, speziell beschichteter Plättchen, die mithilfe von Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen.