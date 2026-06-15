Pilgern am Stausee: Glaube, Gemeinschaft und Handeln

Als ein „Ausdruck von Gemeinschaft, Glauben und gelebter Nächstenliebe“ hat sich die Pilgerwanderung rund um dem Stausee Scheibe-Alsbach erwiesen. Wie Anna Saller von der Diakonie der Superintendenturen Sonneberg/HBN/Eisfeld berichtet, stimmt die Gruppe nach einer kurzen Vorstellung der Anwesenden das bekannte Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ an. „Dieses Lied setzte den Ton für den Nachmittag: Dankbarkeit für die Schöpfung, Freude an der Gemeinschaft und Offenheit für Gottes Gegenwart im Alltag. Der Weg führte die Gruppe rund um den Stausee und schließlich hinauf zur Kirche.“ Für diejenigen, die den Weg nicht zu Fuß bewältigen konnten, war ein Fahrdienst organisiert worden: Ein wichtiges Zeichen dafür, dass wirklich alle eingeladen waren, unabhängig von Alter oder körperlicher Verfassung, befindet Anna Saller.