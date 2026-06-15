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  6. Glaube, Gemeinschaft und Handeln

Pilgern am Stausee Glaube, Gemeinschaft und Handeln

Zu einer Pilgerwanderung rund um den Stausee haben sich Teilnehmende in Scheibe-Alsbach getroffen. Sie entpuppte sich als mehr als nur ein Spaziergang in der Natur.

Pilgern am Stausee: Glaube, Gemeinschaft und Handeln
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Im Pfarrhaus klang der Tag aus. Foto: privat

Als ein „Ausdruck von Gemeinschaft, Glauben und gelebter Nächstenliebe“ hat sich die Pilgerwanderung rund um dem Stausee Scheibe-Alsbach erwiesen. Wie Anna Saller von der Diakonie der Superintendenturen Sonneberg/HBN/Eisfeld berichtet, stimmt die Gruppe nach einer kurzen Vorstellung der Anwesenden das bekannte Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ an. „Dieses Lied setzte den Ton für den Nachmittag: Dankbarkeit für die Schöpfung, Freude an der Gemeinschaft und Offenheit für Gottes Gegenwart im Alltag. Der Weg führte die Gruppe rund um den Stausee und schließlich hinauf zur Kirche.“ Für diejenigen, die den Weg nicht zu Fuß bewältigen konnten, war ein Fahrdienst organisiert worden: Ein wichtiges Zeichen dafür, dass wirklich alle eingeladen waren, unabhängig von Alter oder körperlicher Verfassung, befindet Anna Saller.

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Der Stausee Scheibe-Alsbach. Foto: privat

In der Kirche angekommen, feierten die Teilnehmenden einen kleinen gemeinsamen Gottesdienst, geleitet von Pfarrer Jörg Zech. Musikalisch begleitet wurde dieser von Pfarrer Zwinkmann, der heute im Ruhestand ist, aber mit seinem Orgelspiel wesentlich zur feierlichen Atmosphäre beitrug. Die Andacht bot Raum für Besinnung, Gebet und das bewusste Erleben von Gemeinschaft im Glauben. Im Anschluss gab es bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung. Gespräche entstanden, neue Kontakte wurden geknüpft und bestehende vertieft.

Die Wandergruppe. Foto: privat

Organisiert wurde die Veranstaltung von den Mitarbeitern der Fachgruppe „Geistliches Leben“, in Vertretung von Romy Apel, da Christine Kalies verhindert war. Auch Ulrike Buenger war an der Durchführung beteiligt. Für die Diakonie bedeute ein solcher Nachmittag weit mehr als nur eine gelungene Veranstaltung. Er stehe für gelebte Gemeinschaft, für Inklusion und für das bewusste Wahrnehmen der Bedürfnisse anderer. Solche Treffen schafften Räume, in denen Menschen einander begegnen, sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. So bleibe die Pilgerwanderung nicht nur als schöner Nachmittag in Erinnerung, sondern als ein Beispiel dafür, wie Glaube, Gemeinschaft und Handeln auf ganz praktische Weise zusammenfinden können.