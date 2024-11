Pikantes Geheimnis: Heinevetter-Date mit Ehefrau von Marco Rose

"So weit würde ich nicht gehen", antwortet der 40 Jahre alte Heinevetter. Rose konterte: "Du warst mit ihr im Kino." Daraufhin Heinevetter: "Wenn man das als Date bezeichnet, dann ja."



Rose ist seit 25 Jahren mit der ehemaligen Handballerin Nikola Pietzsch (jetzt Rose) zusammen, die der 48-Jährige im Sommer auf Mallorca geheiratet hat. 1999 spielte Rose für den VfB Leipzig Drittliga-Fußball, seine jetzige Ehefrau (49) in Leipzig in der Handball-Bundesliga.



"Wir haben uns 25 Jahre lang beobachtet und abgeklopft", sagte Rose über die Hochzeit. Die Idee kam beim Stadtbummel mit seiner Tochter. "Meine Tochter ist 16 Jahre alt, da hältst du halt mal beim Juwelier an, zumindest kurz. Wir haben dann geredet und dann war da ein schicker Ring" sagte Rose. Das sei ein Zeichen gewesen, in Verbindung mit seiner Tochter, verriet er: "Die Idee hatte ich natürlich schon länger."