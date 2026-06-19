„Die Kinder lesen in der heutigen Zeit zu wenig“, hatte Piesaus stellvertretende Ortsteilbürgermeisterin Frances Höllein, im Hauptberuf Lehrerin, festgestellt. Doch bei der Feststellung blieb es nicht. Die rührige Ehrenamtliche kontaktierte die Leiterin der Piesauer Bücherstube, Kerstin Lippmann, um gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen, das die Kinder und Jugendlichen neugierig machen soll aufs Lesen. Als Veranstaltungsort bot sich natürlich die Bibliothek des Neuhäuser Ortsteils an. Untergebracht ist diese seit 2007 im Gemeindehaus, das im ursprünglichen Schulgebäude zudem das Gemeindeamt, die Piesauer Traditionsstuben und einen Sportraum beherbergt.