Ausrichter war die Heimmannschaft des dortigen SV 1865. Die Teilnehmer kamen, wie es sich für einen Glasmacher-Pokal gehört, aus den Glasmacherorten Piesau, Lauscha und Ernstthal. Gespielt wurde traditionell mit 4er-Mannschaften und 100-Wurf-System. Dank seiner geschlossenen Mannschaftsleistung setzte sich am Ende der KSV Rennsteig Ernstthal als verdienter Sieger durch. Felix Jenrich brachte die Ernstthaler mit sehr guten 455 Holz gleich in Führung. Das Duo Sigmar Kählig / Ronny Wilhelm ließ mit 427 Holz ebenfalls nichts anbrennen. Ronny Beck mit 402 und Luis Müller mit gleichfalls 427 Holz brachten den Sieg sicher nach Hause. Platz zwei belegten die Gastgeber aus Piesau, hier war Volker Müller- Blech mit 453 Holz bester Spieler. Der Bronze-Rang blieb heuer für den SV Lauscha. Hier erreichten Frank Fichtmüller 444 Holz, Siegfried Witzmann 391 Holz, Günther Greiner-Hupp 354 Holz und Jochen Weber 409 Holz. An die Gastgeber aus Piesau geht ein großes Dankeschön für das perfekt ausgerichtete Pokalspiel.