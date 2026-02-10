Eigentlich sind sie diejenigen, die seit 1986 immer im Sommer dem kleinen Piesau großes Partyfeeling bescheren – die Männer und Frauen der örtlichen Kirmesgesellschaft. Alljährlich am ersten Wochenende im August, heuer also vom 31. Juli bis 2. August, sorgen sie auf dem Dorfplatz für Stimmung und gute Laune. Seit vergangenem Jahr haben sie sich nun auch der närrischen Bespaßung der Bevölkerung angenommen. Denn lang, lang ist’s her, dass in Piesau zum Fasching auch die großen Narren feiern durften – mit Helau, Musik und allem, was zu einer Faschingsparty dazugehört.