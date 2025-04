In der Sitzung ging es um die Ungültigkeit der Wahl des Ortsteilbürgermeisters und dessen Stellvertreters vom 12. August 2024 mangels rechtswirksamer öffentlicher Bekanntmachung. Wie der Neuhäuser Bürgermeister Uwe Scheler erklärte, lag der Fehler ganz einfach in der rechtmäßigen Bekanntmachung. Der Aushang sei in dem Schaukästen gewesen, aber laut alter Satzung ist es in der Lokalzeitung Freies Wort zu veröffentlichen. Das mit einer Vorlaufzeit und Einsicht der Beanstandung der Wahlprüfung und der Prüfung der Unterlagen. Alles andere sei nicht falsch gewesen.