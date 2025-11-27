Von den ägyptischen Pyramiden in Gizeh zum Domberg nach Suhl im Thüringer Wald: Das ist diese Woche der Reiseplan des chinesischen Pianisten Lang Lang. Der weltweit gefeierte Klassik-Star ist der mit Abstand prominenteste Gast beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“, das an diesem Samstag live aus Suhl wieder die Fernseh-Vorweihnachtszeit in Deutschland und Österreich eröffnet (Das Erste, 20. 15 Uhr). Es ist das zwanzigste Mal, dass diese Show in Suhl produziert und in Millionen TV-Haushalte gesendet wird.