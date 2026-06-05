Einmal in einem echten Labor stehen und Versuche meistern, die sonst nur Physikstudierende durchführen? Für 50 physikbegeisterte Oberstufenschüler wird das im September Realität. Das Institut für Physik der Technischen Universität (TU) Ilmenau lädt auch in diesem Jahr wieder zum traditionsreichen Physiksommer ein. Unter der Leitung von Professor Jörg Kröger wartet eine Woche voller Wissenschaft, Experimente und echter Campus-Atmosphäre auf die Jugendlichen. Wer sich einen der begehrten Plätze für die Woche vom 7. bis 11. September 2026 sichern will, muss sich ranhalten: Bewerbungsschluss ist der 21. August 2026.