Photovoltaik: Photovoltaik: So funktioniert Solarenergie und dann ist die Anlage eine Anschaffung wert!

Schlüsseltechnologie der Energiewende

Bei der Energiewende nimmt die Solarenergie eine wichtige Stellung ein. Photovoltaik heißt die Schlüsseltechnik. Wie sie funktioniert, lässt sich am Begriff ablesen. Photo verweist auf Licht. Volt bezeichnet dagegen eine elektrische Spannung, also Strom. Was die PV-Anlagen leisten, ist die Umwandelung des einen ins andere. Ihre Module fangen das Sonnenlicht auf und wandeln es über Wechselrichter in Gleichstrom um. Dieser wird dann in Wechselstrom verwandelt, so dass der Sonnenstrom unmittelbar genutzt werden kann.