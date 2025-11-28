So sieht eine historische Stadtratssitzung aus: Mit dem Glockenschlag 18 Uhr vom Kirchturm der Christuskirche bringt die Handglocke im Präsidium die über 50 Zuhörer im Ratssaal der Stadt Hildburghausen zum Schweigen: Begrüßung, Abstimmung über die Tagesordnung, Antrag zu Geschäftsordnung, Abstimmung – und auf Wiedersehen. Ganze sieben Minuten dauert die Stadtrat-Sondersitzung, die sich mit der umstrittenen Photovoltaik-Anlage bei Pfersdorf beschäftigt. Danach ist klar: Den Unmut, den offenkundig zahlreiche Bürger gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes für die Anlage hervorbrachten, hat seine Wirkung nicht verfehlt. Der Stadtrat stoppt per Beschluss das laufende Verfahren. Die Zuhörer im Saal sind zufrieden.