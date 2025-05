Erneuerbare Energien, ganz konkret Photovoltaik-Anlagen, sind auch in der Stadt Hildburghausen ein Thema. Vor allem das Vorhaben „Solarpark Pfersdorf“, Am Hahnritz, mit einer geplanten Größe von circa 34 Hektar Nutzfläche sorgt immer wieder für Diskussionsstoff. Im Bereich der Ortsverbindungsstraße Leimrieth-Zeilfeld, der Ortsverbindungsstraße Leimrieth-Bedheim und dem Gut Frieden-thal will das Agrarunternehmen Pfersdorf e. G. auf ausgewählten Flächen, die nach Angaben des Geschäftsführers Toralf Müller nicht ertragreich sind, Solaranlagen vom Schweizer Unternehmen Swiss Power bauen lassen, dafür 25 bis 30 Jahre lang Pacht einnehmen und unter den Modulen Tiere weiden lassen. Dazu kooperieren die Landwirte mit der Stadt Hildburghausen, die vom Land gesteckte Klimaziele mit erneuerbaren Energien erreichen und ebenso Einnahmen erzielen will wie die Landwirte mit der Pacht für die Flächen als zusätzlichem Standbein. Die Kommunen sollen mindestens 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde vom Unternehmen Swiss Power erhalten.