Appell zu mehr Aufmerksamkeit

BSI-Präsidentin Claudia Plattner zeigte sich alarmiert von der wachsenden Nachlässigkeit. "Gerade in der aktuellen geopolitischen Situation müssen wir Cybersicherheit viel ernster nehmen: Das gilt für den Staat, für die Hersteller von IT-Produkten und für jede und jeden Einzelnen von uns", sagte die Behördenchefin und verwies auf die Gefahren im Netz. Das BSI gibt in "Checklisten für den Ernstfall" konkrete Tipps, was zu tun ist, wenn man den Kriminellen in die Maschen gegangen ist.